Stasera in tv 16 settembre 2020 | Radiofreccia su Rai Movie | il film di Ligabue con Stefano Accorsi

Stasera in tv 16 settembre 2020, Radiofreccia su Rai Movie. Tra gli interpreti Stefano Accorsi, Luciano Federico, Francesco Guccini e Serena Grandi "Radiofreccia", film scritto e diretto da Luciano Ligabue tratto dai suoi racconti "Fuori e dentro il borgo", sarà proposto mercoledì 16 settembre alle 21.10, su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre).Nel 1993 Bruno, lo storico fondatore e deejay di

