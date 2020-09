Fiorello come Amadeus: senza pubblico niente Sanremo (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo Amadeus anche Fiorello alza la voce sul prossimo Festival di Sanremo. La kermesse musicale più importante al mondo non può fare a meno del pubblico in sala, di chi regala emozioni quanto chi sale su quel palco… “senza pubblico non avrebbe senso”. Dopo i dubbi di Amadeus arrivano quelli di Fiorello.Più che dubbi una certezza. Se dal 2 al 6 marzo, insomma, quando è previsto il FestivalArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 15 settembre 2020) Dopoanchealza la voce sul prossimo Festival di. La kermesse musicale più importante al mondo non può fare a meno delin sala, di chi regala emozioni quanto chi sale su quel palco… “non avrebbe senso”. Dopo i dubbi diarrivano quelli di.Più che dubbi una certezza. Se dal 2 al 6 marzo, insomma, quando è previsto il FestivalArticolo completo: dal blog SoloDonna

carotelevip : RT @GiusCandela: Salini conferma #sanremo2021 e come Amadeus e Fiorello non è certo sulle date: 'Sanremo non si può non fare, è un appuntam… - carotelevip : Dopo Coletta anche l'AD Rai Salini conferma che #sanremo2021 si farà come sarà possibile farlo. Quello che Amadeus… - FabioTraversa : RT @GiusCandela: Salini conferma #sanremo2021 e come Amadeus e Fiorello non è certo sulle date: 'Sanremo non si può non fare, è un appuntam… - davided81 : RT @GiusCandela: Salini conferma #sanremo2021 e come Amadeus e Fiorello non è certo sulle date: 'Sanremo non si può non fare, è un appuntam… - GiusCandela : Salini conferma #sanremo2021 e come Amadeus e Fiorello non è certo sulle date: 'Sanremo non si può non fare, è un a… -