Covid | Oms | “Chiusura scuole danno per i bambini”

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 settembre 2020) Scuola al via: da ieri le aule hanno accolto nuovamente gli studenti italiani, chiusi a casa per tanto, troppo tempo. Diversi istituti hanno posticipato la riapertura per casi accertati di contagio tra membri dello staff o alunni. Uno stop che, secondo l’Oms, potrebbe danneggiare la salute dei giovani studenti. L’Organizzazione mondiale della Sanità, in concerto con l’Unicef, infatti, ha diffuso un aggiornamento sulla riapertura della scuola ai tempi del, sottolineando che il virus “sembra avere un carico diretto limitato sulla salute dei bambini, rappresentando circa l’8,5% dei casi segnalati a livello globale e pochissimi decessi. Al contrario, la chiusura delleha chiari impatti negativi sulla salute dei bambini, sulla loro istruzione e sul loro sviluppo, sul reddito familiare e sull’economia in ...