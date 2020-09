Ancora Commisso | La Fiorentina non ha debiti al contrario di Milan | Inter | Juve e Roma! Chiesa? Speriamo bene

(Di martedì 15 settembre 2020) Al suo ritorno in Italia, dopo quasi 7 mesi di assenza, il presidente della, ha parlato dei rinnovi e non solo

«Spero che con Chiesa finisca bene, ho letto molte cose sui contratti da rifare con Milenkovic, Pezzella e Federico, parlerò con Prade’ poi con i ragazzi e vedremo cosa succederà: la mia volontà è far ...Il Milan è interessato a diversi calciatori ella Fiorentina. Come riporta la redazione di calciomercato.com, la dirigenza dei rossoneri potrebbe contattare quella viola per discutere di Nikola Milenko ...ROMA - E' il giorno di Arturo Vidal all'Inter. Secondo la radio catalana 'RAC1' il club nerazzurro verserà nelle casse del Barcellona 500mila euro più bonus per il cartellino del giocatore che, da par ...