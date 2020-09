Suarez bloccato al Barca come Milik al Napoli. E la Juve aspetta (Di lunedì 14 settembre 2020) Suarez che guarda la prima uscita amichevole del Barcellona da casa, Milik che ormai viene paragonato al caso Icardi, sballottolato dalle voci di mercato tra Juve e Roma ma con un incubo all’orizzonte: una stagione ai margini in attesa della scadenza del contratto. E intanto Pirlo aspetta – lo ha detto esplicitamente – il suo nuovo centravanti. E’ un gioco a tre, che rischia finire nel nulla. In Spagna scrivono che ormai tra il Barcellona e Suárez è “alta tensione”. L’attaccante uruguaiano – scrive Sport – “attende di risolvere il suo futuro ma sta dando prova di assoluta professionalità. In nessun momento pensa di diminuire intensità e impegno pensando alla sua futura partenza”. Ma fuori dal campo le posizioni del club e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020)che guarda la prima uscita amichevole del Barcellona da casa,che ormai viene paragonato al caso Icardi, sballottolato dalle voci di mercato trae Roma ma con un incubo all’orizzonte: una stagione ai margini in attesa della scadenza del contratto. E intanto Pirlo– lo ha detto esplicitamente – il suo nuovo centravanti. E’ un gioco a tre, che rischia finire nel nulla. In Spagna scrivono che ormai tra il Barcellona e Suárez è “alta tensione”. L’attaccante uruguaiano – scrive Sport – “attende di risolvere il suo futuro ma sta dando prova di assoluta professionalità. In nessun momento pensa di diminuire intensità e impegno pensando alla sua futura partenza”. Ma fuori dal campo le posizioni del club e ...

