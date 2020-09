Milano, incendio in una casa popolare: uomo morto carbonizzato (Di lunedì 14 settembre 2020) Milano. Un’abitazione ha preso fuoco e un uomo è morto nell’incendio. La tragedia è avvenuta attorno alle 2 di notte, in un palazzo di case popolari gestito dall’Aler in via Cittadini, nella zona di Vialba. Tra i primi a intervenire nei pressi dell’edificio l’assessore alla casa del Municipio 8, Fabio Galesi. È stato lui a comunicare … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 14 settembre 2020). Un’abitazione ha preso fuoco e unnell’. La tragedia è avvenuta attorno alle 2 di notte, in un palazzo di case popolari gestito dall’Aler in via Cittadini, nella zona di Vialba. Tra i primi a intervenire nei pressi dell’edificio l’assessore alladel Municipio 8, Fabio Galesi. È stato lui a comunicare … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

