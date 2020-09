Mara Venier a Domenica In, intervista Anna Tatangelo e le dice: “So tante cose che non dirò mai” (Di lunedì 14 settembre 2020) Ieri è ripartito, con il botto, il programma contenitore di Rai 1 “Domenica In” che vede anche quest’anno al timone, Mara Venier. Mara Venier è stata riconfermata dopo il successo di pubblico e di ascolti dell’edizione precedente quando, nonostante la pandemia e le restrizioni a cui tutti abbiamo dovuto attenerci , è riuscita, con il sorriso e con una corretta e puntuale informazione a tenere incollati allo schermo, mentre andava in onda Domenica In, milioni di telespettatori. Pe lei una grande conferma dopo che, come lei stessa ha raccontato, l’avevano messa da parte a causa dell’età. Ma Mara ha dimostrato, da grande professionista qual è, che l’età è solo ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 14 settembre 2020) Ieri è ripartito, con il botto, il programma contenitore di Rai 1 “In” che vede anche quest’anno al timone,è stata riconfermata dopo il successo di pubblico e di ascolti dell’edizione precedente quando, nonosla pandemia e le restrizioni a cui tutti abbiamo dovuto attenerci , è riuscita, con il sorriso e con una corretta e puntuale informazione a tenere incollati allo schermo, mentre andava in ondaIn, milioni di telespettatori. Pe lei una grande conferma dopo che, come lei stessa ha raccontato, l’avevano messa da parte a causa dell’età. Maha dimostrato, da grande professionista qual è, che l’età è solo ...

Antonio98854326 : La TV non si accende più ; ? La TV non e guardata solo da adulti ma anche da adolescenti che poi dopo devi spiegare… - cristin30982099 : Dai dai..su su...il corso lecchini allo sbaraglio è iniziato ?????? complimenti Mara Venier hai vinto la statuetta lecca-lecca - Brigatafolgore : Befana!! Quali polemiche sterili,a pochi giorni dalle elezioni,non puoi invitare il capo del governo...a parte inve… - adatorelli : RT @RevenewsI: .@mikasounds a #DomenicaIn ha parlato del suo impegno per #Beirut. Il video della sua chiacchierata con Mara Venier. https:/… - GIANFRANCOFABI9 : RT @SecolodItalia1: Mara Venier fa la grillina e si schiera con Conte: “L’opposizione fa polemiche sterili” -