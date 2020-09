Milik ha tentato di evadere nella notte | ma aveva mangiato le stesse ostriche di De Laurentiis

Ultime Notizie dalla rete : Milik tentato

QUOTIDIANO.NET

In casa bianconera si lavora per trovare l’attaccante e non è facile, una rincorsa contro il tempo per avere altri interpreti pronti per la partita che ci sarà con la Sampdoria, la prossima settimana.– A pochi giorni dall’inizio del campionato di serie A il calciomercato della Roma è fermo soprattutto per il reparto offensivo dove si cerca di sbloccare la situazione nel più breve tempo possibile.