Omicidio Willy, la Guardia di Finanza indaga sui redditi dei fratelli Bianchi (Di sabato 12 settembre 2020) A una settimana dalla morte di Willy Monteiro Duarte, i cui funerali sono in corso a Paliano, il capo di imputazione si è aggravato per i 4 coinvolti nel pestaggio del 21enne. Ora l’accusa della Procura di Velletri è di Omicidio volontario con l’aggravante dei futili motivi. Ma, oltre al quadro penale, la Procura sta scavando anche sui redditi della famiglia Bianchi e degli altri indagati. In particolare – scrive Il Messaggero – quello che non torna agli inquirenti è il reddito dei familiari. Troppo basso per permettere ai ragazzi un tenore di vita così elevato. Soprattutto quello dei due fratelli Bianchi: il fascicolo fiscale è ora nelle mani della Guardia di Finanza. A ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) A una settimana dalla morte diMonteiro Duarte, i cui funerali sono in corso a Paliano, il capo di imputazione si è aggravato per i 4 coinvolti nel pestaggio del 21enne. Ora l’accusa della Procura di Velletri è divolontario con l’aggravante dei futili motivi. Ma, oltre al quadro penale, la Procura sta scavando anche suidella famigliae degli altriti. In particolare – scrive Il Messaggero – quello che non torna agli inquirenti è il reddito dei familiari. Troppo basso per permettere ai ragazzi un tenore di vita così elevato. Soprattutto quello dei due: il fascicolo fiscale è ora nelle mani delladi. A ...

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - fattoquotidiano : Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi - SkyTG24 : Omicidio di Willy Monteiro, cambia l'accusa per gli arrestati: omicidio volontario - paolorm2012 : Omicidio Colleferro, centinaia di 'maglie bianche' ai funerali di Willy a Paliano - arual812 : RT @SkyTG24: Omicidio Colleferro, a Paliano i funerali di Willy Monteiro Duarte -