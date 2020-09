Bollo auto 2020 | pagamento sospeso | cos’hanno deciso le regioni?

(Di sabato 12 settembre 2020), cos’hannole? Glimobilisti che avrebbero dovuto pagare ilin questi mesi e che risiedono in certepossono tirare un sospiro di sollievo, poiché in diverseitaliane, oltre il 50% dell’intero Paese, si èper la sospensione dele quindi dell’adempimento previsto questi mesi, e il conseguente rinvio a giugno (o a luglio in un caso) a causa dell’emergenza Coronavirus. Ilè infatti un’imposta regionale, pertanto sono le...

Sem_ur : @agodandaniela @marcodemeu carreggiata 8 metri: 2 mt marciapiedi, 1 mt bici, 1 mt monopattini, 3 mt autobus, resta… - MatteoDiLallo : RT @automobilismoIT: Bollo auto: con la proroga quando va pagato? - bqlzan : @Giandom84354994 Ho già iniziato da anni... bollo auto, canone Rai... iva... - automobilismoIT : Bollo auto: con la proroga quando va pagato? - prato_vilma : RT @ServizioCBILL: Come pagare il bollo auto ??senza neanche dover uscire di casa? Te lo spiega il tecno guru @salvoaranzulla ???? ??https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollo auto

La vittima, un disabile di 35 anni, ha versato 20mila euro al venditore ma il fuoristrada ordinato non gli è stato consegnato SASSARI. Aveva versato 20mila euro in anticipo per un fuoristrada, facendo ...Per venire in contro agli automobilisti durante la forte crisi economico sanitaria, scatenata dal Coronavirus (Covid-19), molte Regioni italiane hanno pensato bene di concedere una proroga al pagament ...