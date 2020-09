Ufficiale: Tatarusanu al Milan, l’annuncio del Lione (Di venerdì 11 settembre 2020) Ora è Ufficiale: attraverso i propri canali il Lione ha annunciato la cessione al Milan del portiere Ciprian Tatarusanu, per un importo complessivo di 500mila euro. Arrivato da svincolato nell’estate del 2019 dall’FC Nantes, il portiere della nazionale rumena affronterà dunque una nuova sfida in Italia. Un ritorno quello di Tatarusanu, vecchia conoscenza della Serie A avendo giocato tra il 2014 e il 2017 con la maglia della Fiorentina. L’OL informe du transfert de Ciprian Tatarusanu au Milan AC pour un montant de 500 000€. Arrivé libre à l’été 2019 en provenance du FC Nantes, le gardien international roumain qui réclamait un temps de jeu plus conséquent a décidé de ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 settembre 2020) Ora è: attraverso i propri canali ilha annunciato la cessione aldel portiere Ciprian, per un importo complessivo di 500mila euro. Arrivato da svincolato nell’estate del 2019 dall’FC Nantes, il portiere della nazionale rumena affronterà dunque una nuova sfida in Italia. Un ritorno quello di, vecchia conoscenza della Serie A avendo giocato tra il 2014 e il 2017 con la maglia della Fiorentina. L’OL informe du transfert de CiprianauAC pour un montant de 500 000€. Arrivé libre à l’été 2019 en provenance du FC Nantes, le gardien international roumain qui réclamait un temps de jeu plus conséquent a décidé de ...

