Roma | era ricercato da 4 anni | sorpreso in macchina con un amico e con 120 000 euro in contanti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 settembre 2020) La Polizia di Stato controlla 2 ragazzi albanesi che chiacchieravano in auto: uno di loro eraper droga e nascosti tra i sedili, in una busta con scritto “amore concept store”, sono stati sequestrati 120 milain. I fatti Una pattuglia della Squadra di polizia giudiziaria del commissariato Fidene, diretto da Fabio Germani, nel tardo pomeriggio, ha notato 2 ragazzi seduti all’interno di un’utilitaria parcheggiata in una stradina del quartiere Palmarola. I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento dei 2, hanno approfondito il controllo ed hanno trovato la busta con banconote da 5, 10, 20,50, 100 e 200per un totale di 120 mila. Dalla verifica dell’identità, effettuata tramite rilievi foto-dattiloscopici, è emerso che M.P., ...