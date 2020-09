De Siervo: "Legge stadi fondamentale per il rilancio" (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 11 SET - "Il passaggio favorevole ottenuto ieri alla Camera dal DL Semplificazioni segna un grande passo verso l'ammodernamento o la costruzione di nuovi impianti nel nostro Paese. ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Notizie #Stadi De Siervo: «Legge stadi fondamentale per il rilancio del calcio italiano»: “Il passaggio favorevole… - CalcioFinanza : De Siervo: «Legge stadi fondamentale per il rilancio del calcio italiano» - convivioblog : Uno legge De Siervo, grande carriera come giudice e accademico e si chiede se gli esperti siano anche dotati di cap… -