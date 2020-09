Crollo del ponte di Annone, processo al via dopo quasi quattro anni (Di venerdì 11 settembre 2020) Lecco, 11 settembre 2020 - Al via il processo nei confronti di quattro imputati accusati di omicidio colposo e disastro colposo per il Crollo del ponte di Annone Brianza , Lecco, del 28 ottobre 2016, ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 11 settembre 2020) Lecco, 11 settembre 2020 - Al via ilnei confronti diimputati accusati di omicidio colposo e disastro colposo per ildeldiBrianza , Lecco, del 28 ottobre 2016, ...

Ultime Notizie dalla rete : Crollo del Crollo del ponte di Annone, processo al via dopo quasi quattro anni IL GIORNO Istat, crolla sotto il 40% il tasso di occupazione dei giovani. Aumentano le disuguaglianze territoriali e di genere

ROMA - Tasso di disoccupazione all'8,3% nel secondo trimestre di quest'anno, con un calo di 0,9 punti rispetto al primo trimestre e di due punti rispetto al secondo trimestre 2019. Lo rileva l'Istat, ...

Il mercato del lavoro fa paura: crolla il numero degli occupati, boom di inattivi

Non c'è bonus che tenga. L'effetto del Covid-19 sull'economia italiana è stato devastante e come prevedibile a pagare il prezzo più salato sono i lavoratori. Nel secondo trimestre del 2020 gli occupat ...

