Coronavirus, secondo lockdown in Israele. Positivi Savona e il cardinale Tagle. Il bollettino delle ultime 24 ore – LIVE (Di venerdì 11 settembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia20.10 – Positivi Paolo Savona e il cardinale Tagle Paolo Savona è risultato positivo al Coronavirus. Tamponi per tutti i componenti della Consob. Il virus è stato contratto anche dal cardinale Tagle, aveva incontrato il Papa lo scorso 29 agosto. 18.55 – L'indice Rt medio è 1,14. Iss: "Lento peggioramento". I focolai sono 2.280

