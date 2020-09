Coronavirus, lockdown totale in Israele: è il primo paese al mondo (Di venerdì 11 settembre 2020) Coronavirus, lo Stato ebraico vara dure misure di restrizioni totali che saranno ufficializzate domenica dal governo lockdown totale in Israele dopo l’impennata di contagi registrata nel paese mediorientale (solo nella giornata di ieri più di 4000 mila). La decisione è stata presa la scorsa notte dal comitato ministeriale che monitora la situazione Coronavirus. Durerà due settimane e se i risultati non sono quelli sperati, si provvederà ad allungarlo ulteriormente. In caso contrario sarà lievemente allentato. Quarantena dunque durante le importanti feste religiose ebraiche come il Rosh ha-Shanà (il capodanno) e il digiuno del Kippur. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Riduzione quarantena: ipotesi 10 ... Leggi su bloglive

