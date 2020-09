Claudia Maria Capellini | fidanzata Panariello | è in realtà Belen Rodriguez?

Leggi su youmovies

(Di venerdì 11 settembre 2020) Questo articolo: è in realtà? .è la belladel comico italiano Giorgio, ma della loro love story che cosa si sa esattamente? Che fosse fidanzato lo sapevamo, ma le notizie riguardanti la sua amata sono sempre state molto poche e difficilissime da reperire, finché nel 2016 non è stato immortalato in quel di Formentera proprio …