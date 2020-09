De Laurentiis, l’indigestione da ostriche e il menefreghismo sul virus (Di giovedì 10 settembre 2020) (Foto: Camilla Morandi / Ipa)Dopo un’estate di cattivi maestri, l’ultima cosa che ci serve è un autunno di cattivi esempi. Se le condizioni di Aurelio De Laurentiis erano quelle che le cronache riportano già prima della sua giornata di lavoro a Milano, per l’assemblea di Lega della Serie A – sintomi e attesa dei risultati di un tampone – allora significa che non abbiamo capito niente del pandemonio che abbiamo intorno. Neanche il lockdown è servito: evidentemente chi si sente al di sopra di ogni raccomandazione ha vissuto un lockdown dorato e ricco di eccezioni. Altrimenti non si spiega la reticenza alla sicurezza propria e degli altri. Il Napoli ha confermato con una nota la positività “in seguito al tampone effettuato ieri”. Per cui, contrariamente a chiunque altro, costretto a osservare ... Leggi su wired

Corriere : Ieri aveva già i sintomi della Covid e avrebbe giustificato l'evidente malessere dicendo di aver fatto indigestione… - CarloCoratelli : La pandemia ha messo più in evidenza la stupidità delle persone, rispetto al passato. Tipo De Laurentiis e 'l'indig… -

