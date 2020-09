Cane lasciato chiuso sul terrazzo per giorni. Appena liberato si avventa sui padroni (Di giovedì 10 settembre 2020) Era solo, chiuso fuori sul terrazzo della casa dove viveva, da giorni. Quando i vicini hanno chiamato la Polizia municipale il Cane, un pitbull, era arrivato a un punto limite: stremato, condizioni igienico sanitarie pessime, sotto il sole cocente. Siamo a Sanremo: quando i vigili sono entrati nell’abitazione hanno trovato il Cane chiuso fuori con i padroni in casa e Appena lo hanno liberato, il pitbull si avventato su chi in teoria avrebbe dovuto prendersi cura di lui. Così per i due, un uomo di 78 anni e il figlio di 23, c’è stato bisogno del pronto soccorso viste le ferite al volto inferte dal pitbull. Ora sono stati denunciati per maltrattamento di animale. Il Cane è ... Leggi su ilfattoquotidiano

