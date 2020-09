**Bce: in 2020 calo storico consumi privati a -8%, superato livello pre crisi solo in 2022** (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - Verso un calo storico dei consumi privati nel 2020 che dovrebbero registrare una flessione dell'8%. E' quanto stima lo staff della Bce nelle proiezioni diffuse oggi in occasione del Consiglio direttivo. I consumi privati, rileva l'Eurotower, "sono diminuiti fortemente nella prima metà del 2020 con il calo delle vendite di auto, delle spese legate alle vacanze e della crisi attraversata dalla ristorazione" a causa dell'emergenza coronavirus. "I consumi privati continueranno a riprendersi nel 2021 e supereranno il livello pre-crisi solo nel 2022", sottolinea la Bce. Leggi su iltempo

