UFFICIALE – Cigarini è un nuovo giocatore del Crotone: il comunicato (Di martedì 8 settembre 2020) Il Crotone ha ufficializzato l’arrivo di Luca Cigarini che ha firmato un contratto biennale: questo il comunicato Luca Cigarini è un nuovo giocatore del Crotone. È arrivato il comunicato UFFICIALE da parte del club calabrese. comunicato – «Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Cigarini. Il neo centrocampista pitagorico ha firmato un contratto biennale con il Crotone, alla presenza del presidente Gianni Vrenna, con naturale scadenza al 30 giugno 2022.Benvenuto, Luca!». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

"Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Cigarini. Nato a Montecchio Emilia in provincia di Reggio Emilia il 20 giugno ...In mattinata Cigarini è arrivato a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche prima del trasferimento a Crotone dove firmerà il contratto che lo legherà alla società calabrese. E' atteso qu ...