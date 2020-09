Piano segreto, Salvini: “Governo dica se poteva agire prima e non lo ha fatto” (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set – “Chiediamo trasparenza, chiarezza, che non ci siano segreti di Stato in settimane complicate. Se i medici avevano lanciato l’allarme a febbraio e sono state mandate mascherine in Cina, e perché. A noi interessano i tempi, i modi e le spiegazioni: non ho pregiudizi. Vorrei che Conte invece che insultare mi dia risposte. Lo meritano i medici e ai parenti delle vittime“. Così Matteo Salvini, ai microfoni di Radio24, incalza la maggioranza giallofucsia sul Piano segreto per l’emergenza coronavirus, reso noto soltanto ora sebbene porti la data del 22 febbraio, quando ancora si poteva intervenire in tempo per contenere l’epidemia ed evitare la saturazione dei reparti di terapia intensiva. “E’ giusto capire se governo poteva ... Leggi su ilprimatonazionale

