Il paesino dell'Oristanese dove continua la strage di cani e gatti (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - Non si arresta la pratica di avvelenare cani e gatti a Putzu Idu, in località Mandriola, nel territorio del comune di San Vero Milis, sulla costa dell'Oristanese. Dopo i tre cani trovati morti lo scorso luglio e i bocconi avvelenati scoperti nei due mesi estivi, sabato scorso è toccato a una gattina, uccisa da un lumachicida, come accertato dalla clinica veterinaria di Oristano Est, dove l'avevano portato due volontari della Lav-Lega antivivisezione. La gatta, che sarebbe stata sterilizzata a breve, faceva parte di una piccola colonia felina su cui la Lav aveva avviato una campagna di sterilizzazioni. "È importante intensificare i controlli e mettere in atto le dovute azioni repressive e preventive da parte ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Il paesino dell'Oristanese dove continua la strage di cani e gatti - Silvia_S_R_G_ : @ritadallachiesa Qui, in un paesino della Liguria di 1000 abitanti, a causa della rottura del tubo dell'acquedotto,… - amiamonoistesse : 25. LA FUITINA SBAGLIATA Anna e Claudio, innamorati sin da bambini, abbandonano il nativo paesino dell'entroterra s… - FilippoBerna : @LaStampa Scusate ma quei quattro fuscelletti? Ma quattro coglioncelli sfigati in un paesino dell’agro pontino? Son… - murgino__ : @fumodasolo tb a quando lo stato sociale non erano nessuno e io sono andato ad un loro concerto in un paesino sperd… -

Ultime Notizie dalla rete : paesino dell Il paesino dell'Oristanese dove continua la strage di cani e gatti AGI - Agenzia Giornalistica Italia Uber si allea con Renault e Nissan per elettrificare percorsi in Europa

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Renault e Nissan, nell'ambito dell'Alleanza, hanno firmato una lettera di intenti con Uber (MoU). L'accordo si prefigge lo scopo di consentire a Uber di elettrificare la ...

Gentiloni: serve un'Europa leader nella transizione verde

(Teleborsa) - La sfida della transizione verde per l'Europa è "impegnativa" ma "inevitabile". In un intervento video alla Summer School Renzo Imbeni di Modena questa mattina il Commissario europeo per ...

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Renault e Nissan, nell'ambito dell'Alleanza, hanno firmato una lettera di intenti con Uber (MoU). L'accordo si prefigge lo scopo di consentire a Uber di elettrificare la ...(Teleborsa) - La sfida della transizione verde per l'Europa è "impegnativa" ma "inevitabile". In un intervento video alla Summer School Renzo Imbeni di Modena questa mattina il Commissario europeo per ...