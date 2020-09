Conte visita il Libano: “L’Italia al vostro fianco, serve rinnovamento anche della governance” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – Con la visita a Beirut il governo “conferma la storica amicizia e la vicinanza dell’Italia al Libano” dopo la tragica esplosione del 4 agosto. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte in una dichiarazione alla stampa dopo il bilaterale con il presidente libanese Michel Aoun, esprime “il sincero cordoglio del governo italiano e di tutta la comunita’ nazionale italiana a tutto il popolo libanese per un evento che ha scosso” tutto il Paese. Leggi su dire

