“Non posso più chiacchierare con il compagno di banco, ma il Covid non eliminerà mai la complicità di una classe” – Il ritorno a scuola dopo sei mesi raccontato da un alunno (Di lunedì 7 settembre 2020) Temperatura corporea 36,3: bene! Mascherina e gel igienizzante: presi! App Immuni: attivata! Sebbene sembri in procinto di intraprendere una qualche oscura missione speciale, mi sto solamente preparando ad affrontare il primo giorno di scuola del mio ultimo anno al Liceo Gandhi di Merano. Sono quasi le 9.40 e, visto il maltempo, sono costretto a farmi accompagnare in macchina all’edificio scolastico di via Karl Wolf. I comunicati estremamente esaustivi giunti attraverso i canali scolastici su come si sarebbe svolta questa giornata e le continue raccomandazioni che da giorni rimbalzano da un organo di stampa all’altro mi avevano preparato ad uno scenario per me inedito: arrivare a scuola senza trovare la solita atmosfera gioiosa e festosa da primo giorno. Immaginavo una scena quasi apocalittica, con studenti che, impacciati se non addirittura ... Leggi su ilfattoquotidiano

GiovanniToti : SCIACALLI. Non posso che definire così chi in queste ore di intenso lavoro in Regione per la gestione dei casi… - gennaromigliore : Non ne posso più di questi odiatori, proprio non ne posso più. Massima solidarietà a @ellyesse - AzzolinaLucia : Da Ministra dell’Istruzione e da insegnante di sostegno non posso accettare che si faccia propaganda elettorale, co… - antonio86069916 : @giusepp53678094 Scrivi io non posso scriverti! - ANGELLO00512835 : @Flare23619263 @Pochoox1 @MauroAncona4 @pctransfermarkt @NewsProclub @RTAllProClub @Mercato_FVPA @OffSidePage_… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non posso Baldassarre: «Il referendum è stato caricato di una valenza politica, comunque io voterò sì» Panorama