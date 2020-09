Milan, Vercellone è il nuovo responsabile della comunicazione: il comunicato (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Milan ha un nuovo responsabile della comunicazione; si tratta di Pier Donato Vercellone che prende il posto di Fabio Guadagnini Il Milan ha un nuovo responsabile della comunicazione; si tratta di Pier Donato Vercellone che prende il posto di Fabio Guadagnini che ha di recente lasciato il club. Ad annunciarlo è la stessa società rossonera tramite una nota sul sito ufficiale in cui si legge: AC Milan è lieta di annunciare la nomina di Pier Donato Vercellone a nuovo Chief Communications Officer. La nomina di Vercellone rientra nel percorso di costante ... Leggi su calcionews24

AntoVitiello : L'AC #Milan è lieto di annunciare la nomina di Pier Donato #Vercellone come nuovo Chief Communications Officer del… - 1889milan : RT @AntoVitiello: L'AC #Milan è lieto di annunciare la nomina di Pier Donato #Vercellone come nuovo Chief Communications Officer del Club c… - InfernoMilan : RT @PBPcalcio: L'AC #Milan è lieto di annunciare la nomina di Pier Donato #Vercellone come nuovo Chief Communications Officer del Club #Uf… - InfernoMilan : RT @AntoVitiello: L'AC #Milan è lieto di annunciare la nomina di Pier Donato #Vercellone come nuovo Chief Communications Officer del Club c… - milansette : Vercellone: 'Milan marchio iconico, sarà una sfida entusiasmante' -