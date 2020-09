Messi, il duro attacco di Hugo Sanchez: “Hai sbagliato. Ora fott*** e resisti un altro anno” (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo varie vicissitudini, Lionel Messi ha annunciato che rimarrà al Barcellona, nonostante volesse lasciare il club. Sulla questione è intervenuto Hugo Sánchez, gloria del Real Madrid, con un duro attacco nei confronti della Pulce: “Messi non ha avuto altra scelta che rimanere al Barcellona a causa dei cattivi consigli di suo padre e dello studio legale, perché avrebbero potuto evitare quel burofax che ha causato debolezza nella sua immagine all’interno della squadra. Non ha altra scelta che prendere diversi tè all’aglio e acqua in questi undici mesi, e cioè deve andare a farsi fottere e resistere un piccolo anno, 10, 11 mesi, il tempo necessario affinché abbia la libertà e se ne vada – ha proseguito senza peli sulla ... Leggi su sportface

