Il royal look del giorno. Maxima d’Olanda, il bianco al posto dei colori accesi (Di lunedì 7 settembre 2020) Il royal look di settembre 2020 sfoglia la gallery È raro vedere Maxima d’Olanda vestita candidamente di bianco. La regina dei Paesi Bassi, 49 anni, argentina d’origine, ama i colori accesi, il rosso, il giallo e l’arancio. Toni che, forse, le ricordano il calore della sua terra sudamericana. Di recente, in visita al Thuis West Community Center di Rotterdam, un centro che si occupa di allentare la solitudine tra gli anziani. Leggi anche ... Leggi su iodonna

IOdonna : Il royal look della settimana. Dal chiodo rock di Charlene di Monaco alla mascherina coordinata di Mathilde del Bel… - zazoomblog : Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini - #royal #giorno. #svolta #fashion… - zazoomblog : Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini - #royal #giorno. #svolta… - ginugiola : RT @IOdonna: Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini - IOdonna : Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini -

Ultime Notizie dalla rete : royal look Il royal look del giorno. Maxima d'Olanda, il bianco al posto dei colori accesi Io Donna Il royal look del giorno. Maxima d’Olanda, il bianco al posto dei colori accesi

La regina dei Paesi Bassi, 49 anni, argentina d'origine, ama i colori accesi, il rosso, il giallo e l'arancio. Ma di recente, in visita al Thuis West Community Center di Rotterdam, ha indossato un tot ...

Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini

Letizia di Spagna ha trascorso agosto tra Maiorca e Ibiza, dove comunque non ha mai smesso di prendere parte a eventi per supportare il turismo locale. Per tutta l’estate, in effetti, ha lasciato da p ...

La regina dei Paesi Bassi, 49 anni, argentina d'origine, ama i colori accesi, il rosso, il giallo e l'arancio. Ma di recente, in visita al Thuis West Community Center di Rotterdam, ha indossato un tot ...Letizia di Spagna ha trascorso agosto tra Maiorca e Ibiza, dove comunque non ha mai smesso di prendere parte a eventi per supportare il turismo locale. Per tutta l’estate, in effetti, ha lasciato da p ...