Flavio Briatore positivo al Coronavirus, come sta? Parla lui: “Sto bene, in superforma” – VIDEO (Di lunedì 7 settembre 2020) Flavio Briatore attendere di guarire dal Coronavirus, l’imprenditore su Instagram tranquilla i suoi tantissimi fan dicendo che sta bene Flavio Briatore, dopo essere risultato positivo al Coronavirus, attende di guarire completamente, intanto ci ha tenuto a tranquillizzare tutti quelli che lo seguono e lo sostengono dicendo che sta bene. Tramite un VIDEO postato sul suo profilo Instagram ha detto: … L'articolo Flavio Briatore positivo al Coronavirus, come sta? Parla lui: “Sto ... Leggi su newnotizie

fattoquotidiano : “C’è una cosa in questa storia che coinvolge Flavio Briatore e Daniela Santanchè che nessuno ha notato', ascoltate… - StaseraItalia : Per @MarcoRevelli1 il messaggio di Flavio Briatore è diseducativo e incentiva quella mancanza di responsabilità… - gigi_rai : @sabrimaggioni Flavio Briatore è vivo e sta bene, anche se ancora in osservazione. Anche se occorre comunque manten… - PAOLAGOSTINI : RT @GiancarloDeRisi: Flavio Briatore, ancora in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid, posta un video sui social: 'Salve amici… - terryk953 : RT @GiancarloDeRisi: Flavio Briatore, ancora in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid, posta un video sui social: 'Salve amici… -