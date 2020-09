Coronavirus, secondo tampone negativo: Mihajlovic è guarito dal Covid (Di lunedì 7 settembre 2020) L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato negativo a due tamponi per il Coronavirus. Il tecnico, dunque, può riprendere la sua regolare attività e domani sarà al centro tecnico di Casteldebole per dirigere la squadra. Mihajlovic era risultato positivo dopo una vacanza in Sardegna, asintomatico. Si tratta di una notizia importante soprattutto considerando che l’allenatore, per via della sua pregressa patologia (aveva combattuto contro una leucemia) rientrava tra i soggetti a rischio. L'articolo Coronavirus, secondo tampone negativo: Mihajlovic è guarito dal Covid Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

