11enne resta paralizzata dal petto in giù | “Malattia colpisce 1 su 1 milione”

A causa di una malattia che colpisce "una persona su un milione" Malika Mawhinney, 11 anni, è rimasta paralizzata dal petto in giù. A causa di una rarissima patologia Malika Mawhinney, 11enne inglese grande amante della ginnastica, è rimasta paralizzata dal petto in giù. La ragazzina era tornata da scuola il 16 marzo con un …

Una ragazzina di 11 anni, originaria del Gambia, risulta dispersa dal pomeriggio nel Lago di Como. Secondo quanto riferisce la Provincia di Como, la piccola sarebbe uscita a nuoto con la mamma verso l ...

Dramma ad Abbadia, 11enne trascinata nel lago dalla corrente: in corso le ricerche

Abbadia Lariana (Lecco), 27 agosto 2020 – Una ragazzina di 11 anni è scomparsa nelle acque del Lago di Como nel tratto davanti ad Abbadia Lariana. L'11enne era in acqua a pochi passi dalla riva del pa ...

