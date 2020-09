Revenge Room un progetto davvero innovativo (Di domenica 6 settembre 2020) ONE MORE PICTURES e RAI CINEMA presentano Revenge Room un cortometraggio transmediale di Diego Botta con ELEONORA GAGGERO, LUCA CHIKOVANI, MANUELA MORABITOe con VIOLANTE PLACIDO con la partecipazione straordinaria di ALESSIO BONI una produzione ONE MORE PICTURES con RAI CINEMA prodotto da MANUELA CACCIAMANI e GENNARO COPPOLA in esclusiva su RAIPLAY e RAI CINEMA CHANNEL VR IL progetto Revenge Room è un progetto innovativo, pensato per parlare a spettatori di target diversi, in particolare Generazione Z, Millennials e genitori. Una storia dalla forte valenza sociale che prende vita attraverso tre contenuti diversi, ognuno pensato per un differente canale di distribuzione. Revenge ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Revenge Room un progetto davvero innovativo - Astralus : Venezia 2020, Revenge Room: trailer del corto transmediale di Diego Botta - SerialGamerITA : Revenge Room: pubblicati il poster ed il trailer ufficiale #onemorepictures #raicinema #revengeroom - cineblogit : Venezia 2020, Revenge Room: trailer del corto transmediale di Diego Botta - toysblogit : Venezia 2020, Revenge Room: trailer del corto transmediale di Diego Botta -