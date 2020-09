De Roon: “Con l’Italia ho un bel rapporto” (Di domenica 6 settembre 2020) Alla vigilia della seconda sfida di Nations League tra Olanda e Italia, in programma ad Amsterdam, il centrocampista dell’Atalanta Marten de Roon ha presentato la partita con gli azzurri in conferenza stampa: “Due anni fa ci siamo sfidati in amichevole, anche se sia noi che loro eravamo ancora in costruzione. Con l’Italia ho un bel rapporto: nell’Atalanta sono cresciuto fino ad arrivare alla nazionale olandese”. Un commento, poi, sulle voci secondo le quali lo spogliatoio avrebbe chiesto Ten Cate come c.t., dopo l’addio di Koeman (ora al Barcellona): “Un’assurdità totale. Una sciocchezza, semplicemente perché non abbiamo menzionato alcun nome, ma solo di proseguire sulla strada già solcata da Koeman”. Foto: Zimbio L'articolo De Roon: “Con l’Italia ho un bel ... Leggi su alfredopedulla

