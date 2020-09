Gerry Scotti infortunato a Caduta Libera: “Sono svenuto dal dolore…” (Di sabato 5 settembre 2020) Gerry Scotti e l’infortunio al piede Dopo il rinvio della scorsa primavera causato dalla quarantena, lunedì prossimo nella fascia preserale di Canale 5 tornerà Caduta Libera. Il game show con le botole verrà condotto ancora una volta dal re dei quiz Gerry Scotti. Per l’occasione, quest’ultimo si è fatto intervistare dal magazine Oggi, svelando ai lettori della rivista diretta da Umberto Brindani le novità sullo storico programma a premi. Il professionista pavese ha approfittato della situazione per rendere noto un suo infortunio ad un piede nei giorni in cui ha registrato Tu si que vales. Tuttavia, quest’ultimo non ha fermato zio Gerry dall’incominciare a registrare i primi appuntamento del game della rete ... Leggi su kontrokultura

