D'Annunzio, i divi e le mascherine. Osho: "Ve lo racconto io il Vate" (Di sabato 5 settembre 2020) «D'Annunzio? Chissà, magari di questi tempi avrebbe gettato in aria la mascherina esclamando "Me ne frego!"». Sorride al telefono Federico Palmaroli, l'«Osho» delle celebri vignette che raccontano con ironia la giornata politica. Domani, alle 18, Palmaroli salirà sul palco a Pescara, con il direttore di «CulturaIdentità» Alessandro Sansoni, della rassegna «La Festa della Rivoluzione, D'Annunzio torna in Abruzzo». Si tratta di una kermesse che per quasi una settimana (è iniziata mercoledì scorso e terminerà martedì prossimo) riunirà artisti, giornalisti, storici, uomini di sport, nel segno del Vate. L'iniziativa è promossa dal Comune di Pescara (guidato da Carlo Masci) e dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo ... Leggi su iltempo

