Undicenne chiama la nonna: “Mamma ha ucciso i miei cinque fratellini” (Di venerdì 4 settembre 2020) La madre dei bambini trovati morti, si è lanciata tra le rotaie di una ferrovia, a soli 27 anni. Si pensa, che ad uccidere i piccoli sia stata lei. Immagini d’orrore si sono palesate davanti ai testimoni, che in Nordreno-Vestfalia in Germania, hanno trovato cinque bambini morti in una casa. L’avvenimento, per la precisione risale alla cittadina di Solingen. Secondo l’agenzia della Dpa, ci sarebbero tutti i presupposti per pensare che i bambini sarebbero stati uccisi dalla madre. La donna, ventisette anni, ha infatti provato il suicidio lanciandosi tra le rotaie della stazione di Dusseldorf, alle 13:46, ma salvandosi. La donna, dopo aver ucciso i piccoli – dalle prime indicazioni si dice con sonniferi letali – è uscita di casa con il figlio maggiore di 11 anni: è stato lui poi ad ... Leggi su chenews

In Germania cinque bambini sono stati trovato morti in una casa a Solingen, in Nordreno-Vestfalia. La polizia ha confermato la notizia data da diversi media locali, senza aggiungere dettagli. Secondo ...

