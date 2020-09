Sorelline uccise dall’albero a Marina di Massa: l’ultimo saluto nel cimitero islamico di Torino (Di venerdì 4 settembre 2020) Palloncini bianchi liberati in cielo per l'ultimo saluto a Malak e Janna Lassiri di 14 e 3 anni, le Sorelline uccise dall' albero caduto sulla loro tenda del campeggio di Marina di Massa, la mattina di domenica 30 agosto. I funerali oggi, 4 settembre, nel cimitero islamico Parco di Torino Leggi su firenzepost

