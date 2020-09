Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele (Di venerdì 4 settembre 2020) . Il Presidente di Forza Italia sta effettuando alcuni accertamenti e il suo medico di fiducia, il professore Alberto Zangrillo, ha deciso di ricoverarlo in ospedale per monitorare le sue condizioni. Nella notte, infatti, le sue condizioni di salute – dopo esser risultato positivo al test sul Coronavirus – sarebbero leggermente peggiorate. Vista l’età – e i precedenti acciacchi – è stato deciso di sottoporlo a un controllo più accurato. E non nella sua villa di Arcore. LEGGI ANCHE > Berlusconi smentisce Zangrillo che lo aveva definito ‘asintomatico’: «Non ho più febbre» VIDEO Berlusconi ricoverato al San Raffaele Nella serata di ieri, intervenendo al convegno di Azzurro Donna organizzato in Liguria, il leader di Forza Italia ... Leggi su giornalettismo

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione e un abbraccio affettuoso all'amico Silvio Berlusconi. - ValerioVerrecc1 : RT @SkyTG24: #Milano, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele - poppea4 : RT @MMmarco0: 'Silvio Berlusconi è positivo ma asintomatico' - Dott. Zangrillo 'Sto abbastanza bene non ho più febbre e dolori è una malat… -