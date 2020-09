Radio Kiss Kiss Napoli: “Essere radio ufficiale non vuole dire essere a disposizione di De Laurentiis” (Di venerdì 4 settembre 2020) Nella conferenza stampa di chiusura del ritiro estivo di Castel di Sangro, il presidente del Napoli è tornato a parlare di radio Kiss Kiss Napoli dopo la lite in diretta con De Maggio di ieri. Oggi il patron azzurro ha dichiarato che la radio può al massimo “fare la radio ufficiale di una squadra campana di Serie B“. Alle sue parole ha replicato, con una nota, l’emittente radiofonica. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis sembra avere le idee confuse e non perde occasione per manifestarle nella loro caoticità. Viste le dichiarazioni rese nella conferenza stampa del 04/09/2020 ... Leggi su ilnapolista

napolista : Radio Kiss Kiss Napoli: “Essere radio ufficiale non vuole dire essere a disposizione di De Laurentiis” Comunicato d… - SalvatoreUttie1 : RT @kisskissnapoli: NOTA DELLA REDAZIONE DI RADIO KISS KISS NAPOLI IN RIFERIMENTO ALLE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA #SSCNAPOLI, AUREL… - Partenope_cf : 'Sembra invece che Aurelio De Laurentiis desideri (rectius ordini) di intervenire ad libitum sull’emittente naziona… - kingdeltrigg : io quando Radio Kiss Kiss porterà delamentis in tribunale - claudioruss : Radio Kiss Kiss risponde alle critiche di De Laurentiis: “Sembra avere le idee confuse e non perde occasione per ma… -