Questo megayacht a forma di cigno si ispira a Mazinga e lo ha disegnato un italiano (Di venerdì 4 settembre 2020) L'ultima invenzione di Pierpaolo Lazzarini, designer noto nel mondo per i suoi progetti futuristici. L'imbarcazione si chiama Avanguardia Si chiama Avanguardia e mai nome poteva essere più azzeccato per il nuovo megayacht progettato da Pierpaolo Lazzarini, il designer viterbese noto nel mondo per i suoi progetti al limite della realtà. 137 metri di lusso su cinque ponti e una testa reclinabile che ha doppia funzione, che conferisce all'intera … Leggi su it.mashable

jackfollasb : Questo megayacht a forma di cigno si ispira a Mazinga e lo ha disegnato un italiano @mashableitalia - MashableItalia : Questo megayacht a forma di cigno si ispira a Mazinga e lo ha disegnato un italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Questo megayacht Inferno al largo della Sardegna. Incendio distrugge il megayacht Lady MM: in salvo i 17 naufraghi Liguria Nautica A Messina lo storico e lussuoso mega yacht “SS Delphine”

Uno dei più antichi e lussuosi mega yacht del mondo ha effettuato una sosta nei giorni scorsi nel porto di Messina. La “SS Delphine”, realizzata nel 1921 per il proprietario della famosa casa automobi ...

Avanguardia, il mega yacht a forma di cigno di Pierpaolo Lazzarini

Simile ad un cigno che nuota sull’acqua, Avanguardia è il nuovo yacht del designer Pierpaolo Lazzarini che ha ideato quest’imbarcazione dalla forma particolare dove la testa del cigno funziona come un ...

Uno dei più antichi e lussuosi mega yacht del mondo ha effettuato una sosta nei giorni scorsi nel porto di Messina. La “SS Delphine”, realizzata nel 1921 per il proprietario della famosa casa automobi ...Simile ad un cigno che nuota sull’acqua, Avanguardia è il nuovo yacht del designer Pierpaolo Lazzarini che ha ideato quest’imbarcazione dalla forma particolare dove la testa del cigno funziona come un ...