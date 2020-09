Oms: “Non ci aspettiamo una vaccinazione di massa contro il Covid fino alla metà del 2021” (Di venerdì 4 settembre 2020) Mentre nel mondo si accelera per la ricerca di un vaccino, dall’organizzazione mondiale della Sanità spiegano che un vaccino per tutti entro la fine del 2020 è irrealistico. “Non ci aspettiamo di vedere una vaccinazione diffusa fino alla metà del prossimo anno“. Lo ha detto la portavoce dell’Oms, Margaret Harris, in un briefing alla stampa sul coronavirus a Ginevra, citata dal Guardian. “Questa fase 3 richiede più tempo, perché dobbiamo vedere quanto il vaccino sia veramente protettivo e quanto sia sicuro”, ha spiegato riferendosi agli studi clinici in corso. Il New York Times due giorni fa aveva anticipato che negli Stati Uniti il vaccino potrebbe essere distribuito ai lavoratori della sanità e alle categorie fragili ... Leggi su ilfattoquotidiano

