Navalny: cosa è successo in quelle due (drammatiche) ore dopo l’avvelenamento (Di venerdì 4 settembre 2020) Il governo tedesco ha acquisito “prove che non lasciano dubbi” sul fatto che il dissidente russo Alexei Navalny sia stato avvelenato. Lo ha affermato Steffen Seibert precisando che “il governo tedesco condanna questo attacco nel modo nel modo più severo e chiede di fare chiarezza con urgenza”. “È un fatto sconvolgente che Alexei Navalny in Russia sia stato vittima di un attacco con un agente nervino”, si legge ancora nella nota aggiungendo che “la moglie di Navalny è stata informata dai medici dello Charité”. Il Cremilino nega le accuse: “Non vi sono ragioni per accusare la Russia di aver avuto un ruolo nell’avvelenamento di Aleksei Navalny”. Lo ha dichiarato il portavoce, Dimitri Peskov. “La Russia non vuole che la ... Leggi su tpi

ShooterHatesYou : Con cosa è stato avvelenato Navalny, oppositore di Putin? - DeliceAngela : La Spagna è il paese più russofobico del pianeta, il giornalista de El Pais, sempre dalla parte della CIA. A cosa p… - ItsSylvia23 : Con cosa è stato avvelenato Navalny, oppositore di Putin? - EvvivaIx : @riotta @Snowden @navalny Ha cercato di informare il popolo.cosa che in realtà dovrebbe essere fatta dai giornalist… - controradio : Navalny: “dare la colpa a Putin è la cosa più facile ma anche fuorviante” Autore: Domenico Guarino <p>Cosa sappiamo… -