Michela Quattrociocche: bacio mozzafiato col fidanzato Giovanni Naldi (Di venerdì 4 settembre 2020) Michela Quattrociocche innamoratissima del fidanzato Giovanni Naldi: top e leggins mentre lo bacia appassionatamente, foto. Michela Quattrociocche bacia appassionatamente il fidanzato Giovanni Naldi su Instagram dedicandogli anche dolci parole d’amore. L’attrice di Scusa ma ti chiamo amore, dopo la fine del matrimonio con Alberto Aquilani, ha ritrovato il sorriso accanto a Giovanni Naldi con cui … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

__davidxx__ : Ti voglio E dimmi che non vuoi morire Non me lo so spiegare l’erba di casa mia feat gianna nannini con il playback… - ladycapuleti : @oocpatitofeo Ma è la sorella di Michela Quattrociocche? - xCaaarlaa : Sono sconvolta da quanto sia grande la figlia di Michela Quattrociocche a soli 9 anni. - BlitzTVit : Michela Quattrociocche sempre più innamorata: vacanza sul lago con il suo Giovanni Altri video su… - comeasyoouaree : Michela Quattrociocche col nuovo fidanzato ?? no ?? mi fa troppo strano -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Quattrociocche Michela Quattrociocche: bacio mozzafiato col fidanzato Giovanni Naldi CheDonna.it Rientro a scuola: il primo giorno dei figli delle star

In Inghilterra, George e Charlotte di Cambridge si preparano a rientrare a scuola lunedì 7 settembre. Dopo mesi di studio e giochi a distanza nella residenza di Anmer Hall, Kate e William si preparano ...

Michela Quattrociocche e la sua (nuova) "anima gemella"

Dopo la separazione da Alberto Aquilani e il debutto social con il nuovo amore, l'attrice posta un nuovo scatto romantico con Giovanni Naldi: "Anima gemella" "Soul mate": poche settimane dopo il debut ...

In Inghilterra, George e Charlotte di Cambridge si preparano a rientrare a scuola lunedì 7 settembre. Dopo mesi di studio e giochi a distanza nella residenza di Anmer Hall, Kate e William si preparano ...Dopo la separazione da Alberto Aquilani e il debutto social con il nuovo amore, l'attrice posta un nuovo scatto romantico con Giovanni Naldi: "Anima gemella" "Soul mate": poche settimane dopo il debut ...