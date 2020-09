Berlusconi positivo al Covid, Veronica Lario: “Chiamare Silvio? Non serve…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano “in via precauzionale”: come ha reagito l’ex moglie Veronica Lario? Silvio Berlusconi è risultato positivo al Coronaviru ed è stato ricoverato per tenere la situazione sotto controllo. Il leader di Forza Italia è tenuto sotto osservazione, dopo un lieve aggravio delle sue condizioni di salute. … L'articolo Berlusconi positivo al Covid, Veronica Lario: “Chiamare Silvio? Non serve…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi ricoverato a Milano al San Raffaele dopo che è risultato positivo al covid - boobearjhazza : RT @DrunkyBorghy: io ieri per berlusconi positivo: lmaooooooo io oggi per robert pattinson positivo: non si scherza sulla salute, i miglio… - MarcoCiprianoRF : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… -