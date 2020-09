Tour de France 2020, classifica generale aggiornata dopo sesta tappa: Yates maglia gialla davanti a Roglic (Di giovedì 3 settembre 2020) La classifica generale del Tour de France 2020 dopo la sesta tappa di 191 km, partita da Le Teil e giunta a Mont Aigoual, in cui Alexey Lutsenko ha conquistato la vittoria di tappa. Per quanto riguarda la maglia gialla Adam Yates si conferma in vetta davanti a Roglic e Pogacar. Sam Bennett rafforza la sua maglia verde rosicchiando altri 3 punti a Sagan, mentre Cosnefrov e Pogacar si confermano rispettivamente miglior scalatore e miglior giovane. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA sesta tappa La classifica generale Adam Yates (Mitchelton Scott) ... Leggi su sportface

