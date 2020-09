“Tehran”: in arrivo su Apple TV+ la serie spy-thriller con un agente donna del Mossad (Di giovedì 3 settembre 2020) Apple Tv+ – il servizio streaming di Cupertino – si apre al thriller e punta sulle produzioni internazionali con la nuova serie Tehran. Co-prodotto da Apple, Cineflix Rights e la rete israeliana Kan 11, lo show è creato da Moshe Zonder, sceneggiatore della serie israeliana spy-thriller Fauda. Gli otto episodi della serie raccontano la storia di un’agente del Mossad impegnata in un’operazione sotto copertura. A giudicare dal trailer diffuso dalla piattaforma streaming, le componenti di tensione, adrenalina e azione ci sono tutte, senza tralasciare qualche venatura romantica, che in una serie di spionaggio non sembra poter mai mancare. Le prime tre puntate di Tehran verranno ... Leggi su iodonna

