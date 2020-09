Positiva anche Marta Fascina, la compagna di Berlusconi. E’ in isolamento a Arcore (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set – anche Marta Fascina, la nuova compagna di Silvio Berlusconi dopo Francesca Pascale, è Positiva al coronavirus. La deputata 30enne di Forza Italia, a quanto si apprende, ha fatto ieri il tampone come l’ex premier (anche lui positivo) ed è in isolamento ad Arcore. La Fascina ha trascorso con l’ex Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa della primogenita Marina, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed è stata anche lei in Sardegna con Berlusconi. E stando alle ricostruzioni è proprio a Villa Certosa che sarebbe avvenuto il contagio. Villa Certosa il “focolaio” ... Leggi su ilprimatonazionale

Agenzia_Ansa : Positiva al #Covid anche Marta Fascina, la nuova compagna di #Berlusconi #ANSA - HuffPostItalia : Dopo Berlusconi, positiva al Covid anche la compagna Marta Fascina - fanpage : #COVID19 positiva anche la fidanzata di Silvio Berlusconi - LIDAMUGNAI : RT @rtl1025: ?? La deputata di Forza Italia ha fatto ieri il tampone come l'ex premier ed è in isolamento ad Arcore, mentre i figli, Barbara… - LIDAMUGNAI : RT @LaStampa: Entrambi sono in isolamento ad Arcore. -