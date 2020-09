Lo sfogo di Briatore: «Io ho contagiato Berlusconi? Mi avete rotto». Il sospetto sul focolaio nella famiglia del Cav (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 settembre) «Adesso mi avete rotto». Flavio Briatore non ci sta: l’imprenditore non vede nessun collegamento tra la positività al Coronavirus dell’ex premier Silvio Berlusconi e il loro incontro a villa Certosa, la residenza dell’ex premier in Sardegna. Entrambi risultati positivi alla Covid-19, ora sui social e sui giornali corrono le foto e i video dei due «grandi amici», impegnati a condividere qualche momento di vacanza intorno a Ferragosto nella costa sarda, quella ormai al centro del ciclone di contagi. Che la catena di trasmissione possa vedere sulla stessa traiettoria anche i due milionari? «Bravo Silvio, ti trovo in forma!». L’incontro tra Briatore e Berlusconi ... Leggi su open.online

