“Ho tremato…”. Adriana Volpe, le parole inattese dell’ospite la ‘paralizzano’. Succede in diretta (Di giovedì 3 settembre 2020) Puntata movimentata quella di ‘Ogni Mattina’, andata in onda oggi, giovedì 3 settembre. Il programma condotto da Adriana Volpe è stato protagonista di un siparietto che ha messo in crisi la padrona di casa. Ricordiamo che insieme a lei c’è Alessio Viola e la trasmissione va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Tv8, a partire dalle ore 10. Nella seconda parte della stessa è stata ospite dell’ex gieffina Barbara Alberti ed è stata proprio quest’ultima a fare dichiarazioni ambigue. In Adriana è calato l’imbarazzo, invece la scrittrice stava semplicemente pensando ad altro, assolutamente non compromettente. Infatti, subito dopo la reazione incredula della Volpe è giunta la spiegazione nei minimi dettagli e il ... Leggi su caffeinamagazine

