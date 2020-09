1.900 aspiranti medici ai test dell'Università di Salerno. (Di giovedì 3 settembre 2020) Questa mattina, al campus di Fisciano, si è svolta la Prova di ammissione ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e Chirurgia / Odontoiatria e Protesi dentaria . Circa 1900 gli ... Leggi su gazzettadiavellino

di Simona Ballatore Oltre 900 candidature in più - per i corsi di laurea triennali e specialistici - e ad aumentare sono anche le richieste inviate da studenti provenienti da Paesi dell’Europa contine ...VENEZIA Sulla carta sono 11 candidati presidenti della Regione del Veneto per 19 liste e oltre 900 aspiranti consiglieri. Ma tutto lascia presagire che la corsa sarà a 9, perché due concorrenti (Ivano ...